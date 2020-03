Reps: palve olla 14 päeva kodus tähendabki kodus õppimist, trenn, sõbrad ja kino ei tule sel ajal kõne alla

Reedel sai teatavaks, et Tallinna Kristiine Gümnaasium sulgeb koroonaviirusesse nakatunud õpilase pärast kaheks nädalaks uksed ning õpilased jäävad koduõppele. Kuna ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis viibides kokku puutus, siis on palutud kõigil gümnaasiumi õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida kontakte väljaspool kodu. Samuti palutakse kooli õppuritel mitte osaleda huvi- või sporditegevustes.

Haridusminister rääkis «Ringvaates» , et koduõpe tähendab seda, et õpilased käivad endiselt koolis, aga elektrooniliste vahendite vahendusel, on see siis Skype või muud e-õppevahendid. «Kindlasti saavad palju iseseisvat tööd, aga kuna meie lapsed teevad kodutööd niikuinii väga palju, erinevalt väga paljudest riikidest, siis selline isikliku töö ja individuaalse töö kogemus meil on,» ütles Reps.

«See palve 14 päeva kodus olla tähendab kodus. See tähendab ka seda, et sul ei tule sõbrad külla, see tähendab ka seda, et vanavanemad ei tule vahepeal pannkooke küpsetama. Ja kui nad tulevad, siis nad on omakorda selles nõndanimetatud 14 päeva jälgimisfaasis,» rõhutas minister.