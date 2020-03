Ministeerium haridusasutustele: olge valmis vajadusel õppetööd ümber korraldama

«Tänan väga nii Kristiine Gümnaasiumi õpetajaid ja juhtkonda kui kõiki teisi kooliperesid, kes on läbi mõelnud selle, kuidas vajadusel õppetöö ümber korraldada nii, et lapsed saaksid seda teha individuaalselt kodustes tingimustes,» sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. «Kooli kiire tegutsemine, kui selgus, et on vaja ajutiselt uksed sulgeda, andis täna kindlustunnet – suudame olla vajadusel väga operatiivsed,» lisas ta ning meenutas, et praegu tegutsetakse otsustavalt, et riske võimalikult palju maandada.