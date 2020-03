Parimad avaandmete avaldajad on maa- ja statistikaamet ning PPA

«Avalikul sektoril tekib igapäevase töö käigus tohutus koguses andmeid. Avaliku teabe proaktiivne avaldamine aitab suurendada valitsemise läbipaistvust, samuti aitab avaandmete analüüsimine võimaluse leida ideid uuteks ärimudeliteks ja majanduskasvuks,» ütles MTÜ Open Knowledge Estonia juhatuse liige Maarja-Leena Saar pressiteate vahendusel. «Avaandmetega seonduv on kasvav majandusvaldkond kogu maailmas, mille väärtus ulatub näiteks Euroopa Liidus juba miljardite eurodeni. Seepärast on ka oluline, et riik ja omavalitsused annaksid võimalikult palju valitsemisel tekkivaid andmeid vabasse kasutusse.»