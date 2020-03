Välisministeerium ei soovita Itaaliasse ja teistesse nakkuse riskipiirkondadesse reisida

Arvestama peab, et karantiinirežiim võib geograafiliselt laieneda ja rakendatakse veelgi täiendavalt piiravaid meetmeid. Itaaliasse reisides on suur tõenäosus jääda liikumispiirangute alade mõjusse pikemaks perioodiks. Rõhutame, et piirangute alas on ka Välisministeeriumi konsulaarabi tagamine raskendatud.