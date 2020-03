Itaallane Toscanas: üritan vältida rahvarohkeid kohti

Sebastian ütles, et töö juures on väga paljud kohtumised jäetud ära, et hoida nakatumise riski võimalikult väiksena. Kui siiski kohtumine toimub, seistakse üksteisest võimalikult kaugel ja füüsilist kontakti välditakse.

«Algselt pidid haridusasutused olema kinni järgmise nädalani, kuid uute plaanide kohaselt on need suletud 3. aprillini,» selgitas ta ja ütles, et koolid üritavad kasutada õppetööks internetti, et õpetajad ja õpilased omavahel füüsilisse kontakti ei satuks.