Kadai: koroonaepideemia puhkemine Eestis sõltub naaberriikidest

«Me ei saa kontrollida seda, mis toimub ümberringi. Kui naaberriikides see haigusepuhang ei ole kontrolli all ja meil on tihedad sidemed riikide vahel, siis see kõik mõjutab,» ütles Kadai. «Alati on ühe haigusega seotud teatud rahvaterviseriskid ja haiguskoormus, aga võidelda selle vastu väga erikorra meetmetega, sulgeda piirid ja nii edasi, see avaldab teisipidi halvavat mõju.»

«Kui me vaatame Hiina kaasust, siis seal on uute haigusjuhtude arv drastiliselt langenud. See iseloomustab väga hästi seda, milleks see viirus võimeline on ja milleks ei ole,» rääkis Kadai ERR-ile. «Kindlasti on siin teatud määramatus, sest viirused on loodud selleks, et muutuda, nad kohanevad selleks, et paremini levida. See on midagi, mida inimkond kontrollida ei suuda. Aga praeguste suuremate kaasuste alusel võib eeldada, et globaalset pandeemiat ei pruugi tekkida, sest me ei tea täna ka seda, kas see viirus käitub sesoonselt. Aga täna on olemas eeldus, et see levib sesoonselt ehk valdavalt sügisest kevadeni.»