Tallinna Kunstigümnaasium võttis vastu ettevaatusabinõu: tõbised õpilased läksid koju tagasi

«Esmaspäeval seisab kooliõde garderoobis ja saadab kõik haigusnähtudega õpilased (sh köha või nohuga) koju tagasi ja vajadusel mõõdab ka õpilaste temperatuuri,» kirjutas kool eelmisel nädalal sotsiaalmeedias. «Kui teil on võimalus jätta laps koju, siis palun tehke seda järgmised kaks nädalat. Õpetajad sisestavad õppimise e-kooli sel viisil, et lapsed saavad kodus õppetööga tegeleda,» kirjutas Mari-Liis Sults.

Täna toimus koolis garderoobi juures temperatuuri mõõtmine ning üks õpilane saadeti Postimehe andmetel juba hommikul 36,9 temperatuuriga koju, lehe andmetel saadeti hiljem pea 30 õpilast koju.

Kooli direktor Mari-Liis Sults kommenteeris Postimehele, et õpilaste vanemad olid kursis tänahommikuse ülevaatusega. «Suunasime koju saadetud laste vanemad ühendust võtma perearstiga, sest kõikidel koju saadetud lastel tuvastas kooliõde külmetusnähte, kas siis palavik või köha,» selgitas Sults, täiendades, et edasi saab otsustada juba perearst, kui kaua laps peab kodus olema.

Täna seisis Tallinna Kunstigümnaasiumi garderoobis kooliõde, kes mõõtis õpilaste temperatuuri ning vaatas üle kõikide õpilaste higusnähud. Kõik haigusnähtudega õpilased (sh köha, nohu) saadeti koju tagasi. FOTO: Lugeja foto

«Paar murelikku hommikul koju saadetud lapse vanemat helistasid, kuid peale vestlusi said aru, et selline ennetustegevus on antud hetkel põhjendatud,» vastas direktor küsimusele, kas vanemad pärisid kooli otsuse kohta.

«Otsus õpilaste temperatuuri esmaspäeval mõõta sai vastu võetud reedel, kui suleti Kristiine Gümnaasium ja viisime läbi Terviseameti poolt nõutud kaardistust koolis reisidel viibinud õpilaste osas ja tavapäraste haigete õpilaste arvu ja põhjuste kaardistust,» selgitas direktor otsust. «Siiani ei ole meil konkreetse viiruse kinnituse kohta infot, kuid on Kristiine Gümnaasiumi õpetajate lapsed, kes on meie koolist koju jäänud,» rääkis Sults.

Lisaks käivad ka Kristiine Gümnaasiumis õppivate õpilaste õed ja vennad Kunstigümnaasiumis ning nad on koju jäänud. «Või on õpilased naasnud reisidelt sh Tenerifelt ja Egiptusest ning on kuulda võtnud kooli ja Terviseameti soovitust jätta lapsed koduse jälgimise alla 14 päevaks,» ütles Mari-Liis Sults.