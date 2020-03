Pildid ⟩ Poolas Wrocławi turuväljakul avati Eesti ja Poola ühist ajalugu tutvustav näitus

Näituse initsiaator ja organiseerija on Eesti aukonsul Wrocławis Waldemar Siemiński. Näituse kuraator on Jacek Cielecki ning näituse korraldamist toetas ka Wrocławi linn.

Näitus avatu reedel, 6. märtsil ja see jääb Wrocławi turuväljakul avatuks 23. märtsini. Hiljem on plaanis näitus üles panna ka Opoles. Eesti aukonsul Wrocławis katab ka Poola Dolnośląskie ja Opolskie vojevoodkondi. Võimalik, et näitus liigub ka teistesse Poola piirkondadesse ja ka Eestisse.

«Mul on au tema tööd Eesti ja Poola kasuks siin jätkata. Eestil ja Poolal on ühised huvid ja need ei saa kasvada eraldi ajaloost või kultuurist. Meid ei ühenda mitte ainult iseseisvuse saavutamine samal ajal ja ka demokraatliku ühiskonnakorralduse taastamine samal ajal. Meil on palju rohkem ühiseid saavutusi, mis ulatuvad kaugemale Läänemerest,» ütles Siemiński.