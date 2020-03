Daniel Sepa ohver: jään terveks eluks üle õla vaatama

Mullu kajastati meedias mitmel korral, kuidas endine noorpoliitik ja väikestviisi telestaar Daniel Sepp kasutas oma tollase elukaaslase peal sadistlikke piinamisvõtteid. Näiteks kattis mees naise näo niiske rätiga, kuhu omakorda dušist veel vett peale lasi.

On teada, et Sepp istus trellide taga veidi üle nelja kuu, talle on kohaldatud lähenemiskeeld endise elukaaslase suhtes ning lisaks tingimisi karistus kolmeks aastaks. Mehele määrati aastaks ka kohustus kanda jalavõru, mis piirab tema liikumisvabadust.

Esmaspäeval rääkis Laura Christine, et minevikku ta unustanud veel ei ole. «Tal täna on küll lähenemiskeeld, aga ma tegelikult ei tea, mis ta peas toimub ja kas tal on soov kätte maksta. Ma arvan, et ma jään terveks eluks üle õla vaatama,» ütles neiu «Ringvaates».

Laura Christine hiljutistele intervjuudele elab Sepp ise rõõmsalt kaasa. «Inimesed peavadki rääkima ja mul on hea meel näha, et Laura seda teeb. Au ja lugupidamine. Julgus ja rääkimine on esimene samm paljudes asjades,» kirjutab Sepp portaalis ask.fm.

Naisepeksja Daniel Sepp palvehelmestega. FOTO: Remo Tõnismäe

Daniel Sepp ise ei näe jalavõru ja liikumisvabaduse piiramist koduarestina. «See ei tähenda kodus istumist ja kuigi sellest üritatakse seda teha. Eestis puudub koduarest karistusliigina,» kirjutab ta ja lisab: «Seetõttu võib pidada Justiitsministeerium põhjendatuks ka näiteks mu varasemat vabastamist sellest kohustusest otstarbekuse kaalutlusel kohtu loal. Kõik on võimalik.»

Laura Christine mainis, et ta tundis end suhtes ohutumalt, sest ei osanud hinnata, mida elukaaslane hiljem ette võib võtta ja ütles: «Ma tundsin, et mul on turvalisem olla sellises suhtes kui tulla sealt ära,» vahendas Elu24.