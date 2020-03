Kultuurikomisjon otsib ERRi nõukogusse uusi liikmeid

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul on lähiajal lõppenud ja lõppemas nõukogu kahe asjatundjast liikme volitused, seega alustatakse ettevalmistustega uute ekspertide leidmiseks.

«Lähtume rahvusringhäälingu nõukogu esitatud ootusest, et uuteks liikmeteks võiksid olla finantsmajandusliku kogemusega meediavaldkonna asjatundja ning meedia ühiskondlikku rolli uurinud või käsitlenud meediavaldkonda laiemalt tundev ekspert, kes omab ühiskonnas laialdast autoriteeti ja on soovitavalt akadeemilise taustaga,» ütles Must.