Oudekki Loone töötab pärast Rooma külastamist kodus

«Visiidiotsuse tegin olukorras, kus Itaalia riik kinnitas, et Rooma on üldiselt turvaline, Rooma ei ole «punane» ega «kollane tsoon,» põhjendas Loone otsust minna. Ta lisas, et mitmed roomlased palusid edastada, et külastajaid oodatakse.

Pühapäeval aga teatas Itaalia otsusest, et terve riigi näol on tegemist «punase tsooniga».

«Itaalia vajab täna veelgi rohkem solidaarsust, mitte hirmu, stigmatiseerimist ja hülgamist. Mul on hea meel, et sain siiski näidata, et Eesti on alati Itaalia kõrval, kui puhkeb tõeline kriis ja meid on vaja ning olen kindel, et Itaalia vastab sellele solidaarsusele täpselt samamoodi,» avaldas ta riigile toetust.