Õiguskantsler: liiga karmid abinõud annavad vastulöögi

«Kas Eesti saab koroonaviiruse levikule põhiseaduspäraselt, inimesi hoides piiri panna? Jah, kui kõik pingutavad. Viiruse levik on ohtlik, korraga väga paljude haigestumine eriti ohtlik,» kirjutas Ülle Madise sotsiaalmeedias.

1. Terviseameti ja arstide juhised on täitmiseks.

3. Seadused lubavad nakkusohu tõttu piirata liikumist, ära jätta avalikke üritusi, tõhustada kontrolli piiril ja kõike muud, mis vaja. Terviseameti sõnul on enamik nakkusega kokku puutunuist vastutustundlikud, hoolivad endast ja teistest. Nii hoida! Köhides või aevastades on hooliv taskuräti, salli või varrukaga suu ja nina katta, et pisikud ei lendaks laiali.