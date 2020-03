RIA hoiatab: kelmid levitavad viiruslikke hoiatusmeile koroonaviirusest

Kelmid on leidnud koroonaviiruse leviku ajal uue viisi inimeste petmiseks. Levimas on eestikeelsed ent vigased e-kirjad.

RIA hoiatab inimesi ja palub kirjale lisatud linki mitte avada. Kui link on siiski avatud, soovitab amet inimestel arvutit rohkem mitte kasutada ning see spetsialistidele viia. Kindlasti tasuks vahetada paroolid ning juhul, kui brauseritesse on salvestatud pangakaardi andmed, tuleks teavitada ka panka.