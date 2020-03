Koroonaviirus avastati kahel saarlasel, kes võisid selle saada Itaalia võrkpalluritelt

Tallinlane nakatus tõenäoliselt riskipiirkonnas viibides, saarlased võisid viiruse saada Saaremaad külastanud võrkpalluritelt. Saaremaa kaks nakatunut olid lähikontaktis Itaalia võrkpalliklubiga. Neil tekkisid sümptomid ja siis nad helistasid kiirabisse.

Kui seni on kõik nakatunud saanud viiruse välisreisil, siis nakatunud saarlased on esimesed, kes said viiruse Eestis kohapeal.

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul võisid mõlemad nakatunud saarlased kokku puutuda märtsi alguses Saaremaad külastanud võrkpalluritega. «Ürituse korraldaja kinnitas, et Itaaliast saabunud mängijad on terved. Samuti andsime võistluse korraldajale täpsed juhised ürituse ohutuse korraldamiseks,» ütles Juhkam, kelle sõnul vastutab ürituse terviseohutuse eest korraldaja.

Täna selgus, et mõned Itaalia võrkpallurid on haigestunud. Milano võrkpalliklubi pressiesindaja Paolo Tardio ütles Saarte Häälele, et põhjust koroonaviiruse proovi võtmiseks ei olnud, sest puudusid haigusele viitavad sümptomid. Tardio kinnitas, et tegu oli hariliku viirusega ning palavik oli eilseks kadunud.

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp sõnas, et sai eile Itaaliast kinnituse – mehed on terved ja ilmselt said Saaremaal olles lihtsalt veidi külma. Sepa sõnul oli mängijatel kerge palavik paar päeva pärast reisi, aga nüüd on kõik terved ja teevad juba trenni.

Saarte Hääle andmetel tekkis positiivse proovi andnud saarlasel laupäeval palavik, mis püsis ka pühapäeval. Esmaspäeval küll palavikku enam polnud, kuid kindluse mõttes lasi ta teha kiirabil koroonaviiruse proovi. Täna pärastlõunal helistati talle ja öeldi, et järgmised 14 päeva peab ta olema koduses karantiinis, kirjutas Saarte Hääl.

Kõikide nakatunutega on terviseamet praeguseks ühendust võtnud ning nad viibivad kodusel ravil.