Tiit Pruuli esimene avalik toetus peaminister Jüri Ratasele

«VALITSUSE TOETUSEKS. Mulle pole selle valitsuse üldpoliitilised hoiakud kuigi palju sümpatiseerinud. Kui pehmelt öelda. Mõnda valitsuse liiget olen armutult kritiseerinud ja kavatsen seda ka edaspidi teha. Aga ma ei pea vajalikuks eitada ka õigeid otsuseid,» selgitas Pruuli.

«Ja nüüd on mu palve opositsioonile ja poliitikutele üldiselt – koroonakriisi ei tohi teha poliitiliseks mängukanniks. Muidu tarkade opositsioonipoliitikute jutud, et valitsus tahab ohutusmeetmeid rakendades «rohkem võimu haarata» ja «poliitilisi oponente vaigistada» on mage demagoogia. Ärge püüdke tõsisest kriisist ehitada erakondlikku ega isiklikku poliit- või egotrippi.»

Ta selgitas, et tema ettevõtted, mis tegutsevad transpordi- ja turismisektoris, on juba saanud ning saavad veel väga valusaid lööke, kui inimesed ei liigu Eestist välja ega kogune ka kodumaal. «Otse öeldes – ma omanikuna kaotan väga palju raha, tõenäoliselt kaotavad ka mu töötajad raha, mine tea, võibolla ajutiselt ka töö,» selgitas Pruuli.

«Aga see on palju väiksem kaotus, kui võimalikud kaotused, kui mõtlen oma väikeste lastelaste, elatanud ema või astmaatikutest sõprade peale. Üks astumata jäänud samm võib täna osutuda palju traagilisemaks kui kaks liiga karmi sammu,» lisades, et igasuguse kriisiga toimetulek nõuab otsustavat ja vastutustundlikku käitumist.

«Ma tahan tuua eeskujulikuks näiteks Helen Sildna, kes oskas prognoosida seda, mis lähiajal saabuski, tegi õigel hetkel valusa otsuse TMW ära jätta ja informeeris sellest otsusest õigeaegselt ja viisakalt ka oma partnereid, teiste hulgas Go Groupi,» märkis Pruuli. «Helen kaotas, Go kaotas, aga loodetavasti vähem, kui tõsiasju ignoreerides. Ja loodetavsti sügisel naudime ja võidame kõik TMW programmi kuulates. See on korrektne ja vastutustundlik käitumine.»

Pruuli lisas, et viirusekriis ei ole ainult meditsiiniline kriis, vaid selles mängivad oma rolli ka emotsionaalse-, psüühilise- ja kommunikatsioonikriisi elemendid. «On objektiivne ja subjektiivne pool. Aga me ei saa neid lahutada ja öelda, et objektiivselt võttes polegi see haigus nii hull, mis te lödipüksid värisete,» lausus Pruuli.

Tiit Pruuli on veendunud, et kiire ja otsustav reageerimine aitab hoida tervist, elusid ja lõppude lõpuks toob kiiremini tagasi ka majandusliku stabiilsuse.