Uuring: koroonaviirust tajutakse järjest suurema ohuna

Üldise ohutaju mõõtmiseks paluti inimestel vastata küsimusele, kumba nad peavad oma ja oma lähedaste tervisele suuremaks ohuks. Vastusevariantidena oli ette antud gripiviirus ja koroonaviirus, samuti sai inimene märkida, et ta ei oska küsimusele vastata. 34 protsenti küsitletutest pidas ohtlikumaks koroonaviirust, 33 protsenti gripiviirust ning 33 protsenti ei osanud küsimusele vastata.

52 protsenti ei ole teinud või ei kavatse teha koroonaviiruse tõttu oma plaanides muudatusi, 45 protsenti küsitletutest on teinud või kavatseb teha oma plaanides muudatusi ning neli protsenti ei osanud midagi öelda. Nädal varem ei olnud teinud või ei kavatsenud teha plaanides muudatusi 72 protsenti ning oli teinud või kavatses teha 23 protsenti küsitletutest.

Norstati kiirküsitlus viidi läbi teisipäeval ja kolmapäeval 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4 protsenti. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.