Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles eile Postimehele, et peaministri avalduse eesmärk on anda ülevaade koroonaviiruse leviku seisust ja viiruse leviku tõkestamiseks rakendatavatest abinõudest.

Peaminister Jüri Ratas soovitas eile kõik üle saja osalejaga üritused ära jätta. «Täna on väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama,» ütles Ratas riigikogu infotunnis.

Peaministri sõnul tuleks üle vaadata kohtumiste ja kogunemiste vajadus. Ratas plaanib Eesti ürituste kohta teha konkreetsed ettepanekud täna valitsuses. Lisaks märkis Ratas, et praegu on majanduses mitu ohumärki ning tuleb valmis olla kriisiks. «Uusi prognoose on võimatu teha ja peame olema valmis,» lisas ta.