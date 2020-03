VIDEO ⟩ Mart Helme: Eesti on võimalik sulgeda kahe tunni jooksul

Valitsus kaalub eriolukorra väljakuulutamist. Mart Helme kinnitas, et siseministeeriumil on valmisolek selleks olemas. «Just mõni hetk tagasi vestlesin Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriga, eile oli meil siseministeeriumis juhtkonna nõupidamine, vastavad ülesanded said jagatud. Siseministeeriumi poolt on kahe tunni jooksul võimekus riik kinni panna,» sõnas minister. «Me ei pane riiki kinni selles tähenduses, et hiirigi ei jookse üle piiri, vaid me tekitame ikkagi tihendatud tervisekontrolli nii nagu praegu on põhimõtteliselt Poolas. Seal on kõikides piiripunktides väljas brigaadid: 10 politseinikku, kiirabi ja maanteeameti spetsialistid,» selgitas siseminister Helme.

«Praegu on otsustatud, et me võta vastu kuni esimese maini kruiisilaevu. Kaalume väga tõsiselt seda, kas laevaliiklust tervikuna ei sulge. Selle teemalised konsultatsioonid on olnud ka laevakompaniidega ja sadamatega. Kaalume, kas tekitame dokumentide kontrolli ja tõhustame isikute tervisekontrolli senisest intensiivsemalt riigipiiril,» tõi Helme välja.