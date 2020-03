Kadaka puiesteel on alates reedest olulised liikluspiirangud

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul lõpetatakse lähiajal ajutise ülepumpla ning survetorustiku ehitustööd ja teostatakse torustike surveproovid. «Ajutiste torustike rajamine on vajalik, et ka rekonstrueerimistööde ajal säiliks elanikele tavapärane tõrgeteta kanalisatsiooniteenus. Pärast torustike edukaid teste on võimalik alustada ehitustööde järgmise etapiga, mille käigus senine torustik rekonstrueeritakse. Tööd kulgevad plaanipäraselt,» sõnas Timofejev. Ajutised survetorustikud eemaldatakse aprilli lõpuks.

Rekonstrueerimistööd on vajalikud, et tagada ka tulevikus probleemideta elutähtis kanalisatsiooniteenus suurele osale elanikkonnast. Kollektori kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi. Kuna hetkel on sademete hulk pigem väike ja vooluhulgad sellega seoses torustikus samuti väiksemad, on hetkel hea aeg tööde teostamiseks.