Reedest saab raha eest teha koroonaviiruse testi

«Oluline on rõhutada, et analüüside võtmise ja nende testimise võimalused on piiratud, mistõttu palume enne registreerimist vastutustundlikult hinnata, kas te võite kuuluda riskirühma. See suurendab võimalust, et me jõuame esmajärjekorras aidata neid, kes seda testi ja selle tulemust tõepoolest vajavad,» ütles Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik. Allik toonitas, et teenus ei ole mõeldud hingamisteede haigustunnustega inimestele, kellel palutakse juhinduda Terviseameti kehtivatest soovitustest.