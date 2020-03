Reps: kõik koolid on esmaspäevast suletud

Reps ütles tänaõhtuses « Aktuaalses Kaameras », et esimene ja oluline otsus on koolide sulgemise näol tehtud.

«Esimene ja väga oluline samm on esmaspäevast: kõik koolid on suletud, kõik huvikoolid on suletud, kõik kutsekoolid, kõik ülikoolid. See sulgemine tähendab siis seda, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele,» selgitas ta.