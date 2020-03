Keskkonnaministeerium palub inimestel toitu varuda mõistlikult

Ministeerium teatab, et varumine on kasulik, küll aga teatud piirides. Kuivainete ja konservide varumine on põhjendatud, aga liha- ja piimatooteid varutakse nende sõnul juba liialt. «Samas näitavad tühjad liha- ja piimaletid seda, et tagavaraks ostetakse juba absoluutselt kõike. Soovitame inimestel läbi mõelda, kas ta jõuab enne säilivusaja lõppu toidu ka reaalselt ära tarbida ning ehk on mõistlikum muist tooteid poodi jätta. Seda enam, et valitsuse kinnitusel on meil riigis piisavad toiduvarud,» ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.