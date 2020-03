Peapiiskop: jumalateenistuste pidamine on ajutiselt keelatud

Saatsin eile laiali EELK Konsistooriumi poolt heaks kiidetud korraldused seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga. Kaaskirjas kirjutasin muuhulgas: «Võimalik on siiski ka see, et korraldused veel eelseisvate päevade või nädalate kestel täpsustuvad. Pole ka välistatud nende muutmine lähtuvalt olukorrast.» Nüüdseks on selgunud, et eriolukorraga on keelatud kõik avalikud kogunemised, sealhulgas ka kõik avalikud jumalateenistused sõltumata inimeste arvust,» kirjutas peapiiskop eile sotsiaalmeedias.

Arutati, kuidas on kirikutel võimalik eriolukorra tingimustes edasi tegutseda ja inimesi teenida. Tõdeti, et seoses eriolukorraga, mis puudutab ka kõiki Eestis tegutsevaid kirikuid, tuleb meil koguduste ja kirikute asutuste tegevuses kehtestatud piirangutest tingimusteta lähtuda seni, kuni ei tule täiendavaid juhiseid või kehtib eriolukord. Kuna mõne nädala pärast saabuvad pühad, loodavad kõik kirikud, et sellega seoses on võimalik erijuhistest lähtuvalt neid tähistada. Kas see ka õnnestub, ei ole hetkel kindel. Praegu ei saa olla keegi üheski kirikus kindel, et pühi saab tavapärasel kombel tähistada. Kehtiv olukord on aga kehtestatud Eesti Vabariigi seaduse alusel ja kuulub tingimusteta järgimisele. Erandeid saab teha vaid eriolukorra väljakuulutanud Vabariigi Valitsus.