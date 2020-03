Linnavolikogu juhid vaidlevad järgmise istungi toimumise üle

«Tegin täna Tallinna Linnavolikogu kolleegidele ettepaneku lähiaja volikogu istungid ära jätta alates järgmise nädala neljapäevast. Sadakond inimest üsna väikeses volikogu saalis Vana-Viru tänaval on liiga suur risk. Samuti peame edasi lükkama volikogu komisjonide töö. Hoiame üksteist ja püüame koroona viiruse seljatada,» kirjutas Luik sotsiaalmeedias.

Linnavolikogu esimees Tiit Terik teatas selle peale, et järgmiseks neljapäevaks kavandatud linnavolikogu istungi toimumine oli arutusel ka möödunud neljapäevasel volikogu eestseisuse koosolekul, kus Luik ei pidanud vajalikuks osaleda.

«Otsustasime siiski istungi päevakorra ja aja kinnitada. Arvestades sündmuste kulgu on järgmise nädala neljapäev veel väga kaugel. Info muutub iga päeva ja ka tundidega. Kui peaks tekkima vajadus istung ära jätta, siis kindlasti selle otsuse ka teen. Praeguse seisuga (s.o 14.03.20) 19. märtsile kavandatud Tallinna linnavolikogu istung toimub,» ütles Terik.

«Peame tagama õigusaktide menetlemise ja linna toimimise, kuid olen otsustanud lühendada päevakorda ja teen selle ettepaneku istungi alguses nende punktide osas, mis annavad oodata. Samuti soovin kuulutada istungi külalistele kinniseks. Majja pääseksid vaid istungiga otseselt seotud inimesed. See ei tähenda kuidagi avalikustamise piiranguid, huvilised saavad jälgida veebiülekannet,» lisas ta.

Teriku sõnul on otsustatud ära jätta ka järgmise nädala alguses enne istungit toimuma pidanud komisjonide koosolekud. «Rahanduskomisjoni koosolek on juba tühistatud, õigus- ning korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimeestele on antud suunised samuti kavandatud koosolekud tühistada. Volikogu töökorraldust puudutavad küsimused räägin uue nädala alguses läbi kõikide fraktsioonide esimeestega,» ütles volikogu esimees.