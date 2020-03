Kontserdikorraldajad ja piletimüüjad paluvad piletite tagastustega oodata

Piletilevi müügipunktist ostetud piletid. Foto on illustreeriv.

Eesti muusikaettevõtluse arenduskeskuse Music Estonia haru Live Music Estonia ning piletimüügivõrgud Piletilevi ja Ticketer kutsuvad inimesi viivitama palvega, et praegu ära jäetud või edasi lükatud sündmustele soetatud piletid ostetaks tagasi. Sellega palutakse oodata, kuni koroonaviirusest tingitud eriolukord on stabiliseerunud, et säästa Eesti muusikaelu.