Pelgulinna Sünnitusmajas ei saa isad sünnitusel viibida

Pelgulinna Sünnitusmaja põhjendas keeldu sotsiaalmeedia vahendusel. «Pahameel antud olukorras on igati mõistetav, aga palume mõista ka seda, et olukord on erakordselt tõsine. Oleme olukorras, milles maailm ei ole kunagi varem olnud. Meist igaüks peab praeguses olukorras tegema ohverdusi. Kõige olulisem meede on minimeerida inimkontakte - igaühel meist, nii patsiendil kui ka tervishoiutöötajal,» kirjutatakse teates.

Haigla lisab, et nii soovitakse kaitsta ka meditsiinitöötajaid. «Et haiglas oleks endiselt ohutu sünnitada ja ravil olla, peame viima haiglat külastavate inimeste arvu miinimumini. Peame kaitsma oma meedikuid, sest kontakt haigestunuga või nakkuskahtlase inimesega tähendab karantiini ka tervishoiutöötaja jaoks. Mida rohkem on haigla ruumides inimesi, seda suurem on tõenäosus, et keegi neist on nakatunud ja kannab viirust edasi.»