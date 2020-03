Eristuudio ⟩ Välisminister Reinsalu: mingit komandaditundi laual ei ole

Valitsus on eriolukorras võtnud viimastel päevadel vastu erakorralisi samme: sulgenud piiri, pannud kinni erinevaid asutusi ja peatanud õppeasutuste, spordisaalide jms töö. Kas ja millised olid antud otsuste tagamaad ja milliseid samme veel oodata, kommenteeris otsestuudios välisminister.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul taastatakse piirikontroll teisipäevast 17. märtsist. «Meie piirangu eesmärk on väga lihtne – vähem kontakte. Sõnum on üks: teisipäeva öösest, kui kell saab 00:00, välisiikide kodanikud Eestisse enam siseneda ei saa. Olemas on mõned erandid. Paralleelselt sellega hakkab kehtima põhimõte, kus inimestelt hakatakse koguma allkirju, et kõik need, kes naasevad välisriigist, peavad olema kaks nädalat eneseisolatsioonis, kodus karantiinis,» selgitas minister.

Reinsalu sõnul oleme me olukorras, kus maismaapiiri on sulgenud Taani, Poola ja sisuliselt on sulgenud oma riigipiiri ka Ukraina. «Kui me nüüd mõtleme nendele Eesti inimestele, kes on mandri-Euroopas, kes sooviksid autoga naasta Eestisse, siis hetkel on see neil võimatu. Praegu on hulk meie inimesi Saksamaa-Poola piiril ja me töötame selle nimel, et saavutada kokkulepe, et inimesed läbiksid selle trassi – Poolas läänepiirilt idapiirile, omakorda Leedu, kes on sulgenud samuti oma piiri, on andnud juba lubaduse, et ta laseb koju naasvad Eesti inimesed läbi. Ja kui see on nõnda, et meie tahame seista oma inimeste eest, kes tahavad naasta autoga Eestisse, on loomulikult õigustatud, et me tagame ka teistele naaberriikidele selle võimaluse. Kui Soome kodanik on Lätis ja tahab minna Soome, siis me laseme ta riigist läbi ja vastupidi,» selgitas Reinsalu

Ministri sõnul on rahvusvaheline reisiliiklus juba põhimõtteliselt katkenud mitmetel liinidel ja seda kahel põhjuse: «Esimene põhjus on see, et riigid tsentraalselt piiravad liiklust, et vältida kontakte. Ja teine – kindlasti vaatavad sellele ka lennufirmad. Kui keegi ei lenda, siis hakkavad nad lihtsalt neid lende ise ära jätma.»

Kas tuleb lisapiiranguid?

«Põhimõte on lihtne – võimalikult vähe kontakte. Mis puudutab täiendavaid meetmeid praegustele, siis me istusime ööläbi, meil on laual teiste riikide praktika, erinevad enda ekspertide välja pakutud mõtted. Eile valitsus langetas otsuse mis puudutas spordisaale, ujulaid. Teine otsus puudutas saari. Kui küsida, kas tuleb veel lisapiiranguid, siis ütleme nii, et meil on erinevaid mõtteid laual. Me andsime need analüüsimiseks täna ekspertidele, homme hommikul kell 10 koguneb see kriisikomisjon, me vaatame selle kataloogi üle. Täna ei ole midagi veel otsustatud,» kinnitas välisminister.

Mis saab kõrtsidest?

Reinsalu sõnul pole kõrtside ja toitlustusasutuste kohta langetatud otsust neid sulgeda, kuid neid otsuseid ei saa hetkel ka välistada. «Need meetmed, mis päev varem tundusid väga radikaalsed, võivad päev hiljem tunduda juba liiga pehmed. Ma ei välista täiendavaid siseriiklikuid sotsiaalse kontakti vähendamise samme ja ma palun, et inimesed suhtuksid neisse mõistvalt, kuid samas on selge, et tänaval liikumise piiranguid või komandanditundi laual ei ole,» selgitas minister Reinsalu.