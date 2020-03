Lastele kogutakse algatusega õppetööks arvuteid

Algatusega soovitakse aidata kooliõpilasi, kellel praeguses eriolukorras ei ole võimalik arvutita õppetööd jätkata. «Meie õpilased on vähemalt 1. maini õppetöös uues olukorras – koduõppel. Või teisisõnu e-õppel. Selleks, et e-õppes edasi jõuda, on õpilasel vaja arvutit või vähemalt tahvelarvutit. Kuid kõigil meie õpilastel ei ole sellist võimalust – kellel pole kodus üldse arvutit, kes jagavad seda õdede-vendadega (see on tavaolukorras igati mõistlik, kuid igapäevast e-õpet nii teha on väga keeruline) ja mõnel lapsel tuleb arvutit jagada kodus kaugtööd tegeva vanemaga,» kirjutatakse teates.