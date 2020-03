Üleskutse ⟩ Välismaalt kodumaale naasta soovivad eestlased, andke endast märku

«Siin on üsna rahulikud asjad, hetkeseisuga on riigis ainult kaheksa juhtumit,» kirjeldas Uus-Meremaal Aucklandis viibiv eestlanna esmaspäevast olukorda. Tema lend Eestisse peaks toimuma 25. märtsil ehk kümne päeva pärast. Vahepeatusteks on Dubai ja Stockholm.

«Hetkel Aucklandist Emirates'i lennud küll lendavad Dubaisse ja hetkeseisuga ka Stockholmi, aga seda, mis kümne päeva pärast toimub, ei oska keegi ilmselt ette kujutada ega ennustada,» märkis ta, lisades, et hetkel tundub isegi Stockholmist Tallinna saamine keeruline. «Mure muidugi on, et kuidas ja kas saab koju aga päris paanikaks pole veel põhjust olnud, elame üks päev korraga,» märkis ta.

Tais Phuketil viibivate eestlase sõnul on sealne olukord stabiilne. «Kohalikud käivad maskidega ringi, toitlustuskohad ja poed on range režiimi all – kõik kannavad maske. Eurooplased võtavad asja üsna rahulikult,» kirjeldas ta. Eestlase kojulend peaks toimuma reedel. «Kuid võib ka juhtuda, et tuleb kauemaks jääda, kuna ümberistumine Istanbulis,» nentis ta.