Siseministeerium: registris olevad elukohaandmed olgu õiged

«Kehtestatud eriolukorras, kus meil on vaja leida viirusekandjatega kontaktis olnud inimesi ja kehtivad liikumispiirangud nii saartel kui riigipiiridel, on oluline, et riigil oleksid olemas Eestis elavate inimeste õiged kontaktandmed, sealhulgas elukohaandmed,» ütles rahvastikuminister Riina Solman.