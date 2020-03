VIDEO JA BLOGI ⟩ Ratas: alkoholimüügi keeldu ei kehtestata

Ministrid andsid ülevaate koroonaviiruse leviku ja majandusprobleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni otsustest. Ühtlasi kutsuti inimesi üles märkama valeuudiseid ning neid sotsiaalmeedias raporteerima. Ratase sõnul on teadlik valeinfo levitamine karistatav, samuti on tahtlik paanika tekitamine või nimeste eksitamine kriisiolukorras ohtlik. «Palun lähtuge valitsuse infokanalitest. Minu tungiv soovitus, et inimesed levitaksid ametlikes infokanalites jagatavat infot,» sõnas peaminister.

Helme toonitas, et mandri-Eestis on liikusmipiirangute kehtestamine mõttetu ning pole otstarbekas, sest pole piirkonda, kus viirust pole. «Seda, et panna piirkonnad kinni, pole mõtet teha. Küll aga on vaja tegeleda inimeste testimisega,» lisas Helme.