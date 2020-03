Kaljulaid arutas Putiniga olukorda Eestis ja Venemaal

«Hommikul vestlesime toimuvast Balti kolleegide Egils Levitsi ja Gitanas Nausėdaga. Pandeemiavastastest meetmetest ja hetkeolukorrast niikuinii, aga lisaks tõdesime, et eriti just väikeriikidele on oluline kaupade tarneahelate võimalikult suures mahus töös hoidmine,» teatas riigipea Facebookis.