Viru Keskus ja Tallinna Kaubamaja on alates kolmapäevast avatud lühendatud aegadel

«Lühendame sellest kolmapäevast lahtioleku aegu keskuses - teeme seda vastutustundest meie külastajate ja töötajate ees. Otsuse tegime koos oma keskuse kaupmeestega, säilitamaks töökohti ja tulles vastu klientide vajadustele,» ütles Viru Keskuse juht Gertti Kogermann pressiteates.

Viru Keskuse juhi sõnul on klientide ja töötajate tervise hoidmine kõige tähtsam, seega rakendatakse täiendavaid meetmeid tagamaks viiruse minimaalselt võimalikku levimist. Keskuses on oluliselt suurendatud üldpindade koristust, paigaldatud on desinfitseerivad vahendid, tagatud on käte pesemise võimalused ja terviseameti infotahvlid viiruste vältimise profülaktikaks.

Kaubamaja Toidumaailm jääb avatuks tavapärastel aegadel. «Oleme tõhustanud müügisaali puhastust ja kontaktpindade desinfitseerimist. Erilise tähelepanu all on kassatsoonide ja iseteeninduskassade hügieen. Lisaks oleme müügisaali toonud klientidele kätepuhastusjaamad,» kommenteeris Kaubamaja AS tegevdirektor Erkki Laugus tehtavaid toiminguid seoses viiruse tõrjega ja lisas: «Samuti oleme arvestanud, et viirusele vastuvõtlikumad töötajad ei peaks olema otseses kontaktis klientidega ja saaksid võimalusel töötada kodus.» Laugus kinnitab, et esmatarbe- ja toidukaupade puudust kartma ei pea ning kutsub inimesi üles mõistlikule tarbimisele.