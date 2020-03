Itaalia kogemus: koroonaviiruse teine laine räsib nooremaid täiskasvanuid

Koroonaviirusega gaiglaravile jõudnutest on noorte täiskasvanute osakaal tõusmas mitmes Euroopa riigis. Hollandi Rotterdami Erasmuse ülikoolihaigla intensiivraviosakonna ülemarst, professor Diedrik Gommers rääkis laupäeval ajalehele Algemeen Dagblad, et Hollandi haiglate intensiivraviosakondade umbes poolesajast patsiendist üle pooled on alla 50-aastased. «Uudistes räägitakse, et vanemad inimesed surevad kiiremini,» märkis Gommers. «Kuid intensiivravis on ka üsna noori patsiente.»

Gommersi sõnul on uus koroonaviirus ressursinõudlik ka sellepärast, et paljud haiglasse jõudnud raskelt haiged peavad saama intensiivravi. «Erasmuse haiglas on kaks patsienti, kes on hingamisaparaadi küljes olnud kolm nädalat. Tavaliselt saavad patsiendid sellist ravi oluliselt lühema aja.»

Ka Itaalias märgati eelmisel nädalal raskelt haigete keskmise vanuse langemist, kirjutab ajaleht Corriere Della Sera.

«Keskmise patsiendi profiil on muutumas,» rääkis doktor Luca Lorini Beragamist, mis asub Lombardias Itaalia koroonakeskmes. «Nad on varasemast nooremad, 40–45-aastased, ja ka juhtumid on keerulisemad.»

Varasemalt oli vaid 12 protsenti intensiivravisse jõudnud patsientidest vanusevahemikus 19–50. Enam kui pooled raskelt haigestunutest olid viiekümne ja seitsmekümne aasta vahel. Viimasel nädalal on kohaliku meedia sõnul Lombardias märgatavalt tõusnud 25–50-aastaste patsientide osakaal.

Pisa ülikooli professor Pierluigi Lopalco sõnul on praegu tegemist patsientide teise lainega. Väheste vaeguste tõttu end nädalapäevade jagu kodus ravinud noorte täiskasvanute seisund on halvenenud, muutnud kriitiliseks ja nad on pöördunud haiglasse.

«Kuigi info on esialgne, on fakt see, et üha rohkem noori inimesi on tulnud haiglasse ja intensiivravile võrreldes patsientide esimese lainega,» ütles Lopalco Corriere Dela Serrale.

Noorte täiskasvanute suurele riskile raskelt haigeks jääda viitab ka hiinlaste põhjalik uuring, mis avalikustati veebruari lõpus. Uuringu valimis oli 1099 patsienti, raskelt haigeid oli 15–49-aastaste seas 41 protsenti.

Samalaadne tulemus oli ka seni suurimal hiinlaste tehtud uuringul, mis hõlmas 72 000 patsienti, kirjutab National Geographic.