Videod ja fotod ⟩ Konfliktid ja löömingud Poola piiril: Baltimaade kodanikud tahavad koju pääseda

Andrei kolleeg Oleg on juba üle 20 tunni seisnud üle Oderi jõe viival sillal. Ta sõitis sõiduautoga Saksamaalt Poolasse eile, 15. märtsil, kuid piiri ületada ei õnnestunud. Poola võimud lubasid läbi piiripunkti riiki vaid Poola kodanikke ja selle riigi elamisloa omajaid, rääkis Andrei, kes on Olegiga pidevalt kontaktis. Nii Olegil kui ka teistel samasse olukorda sattunutel tuli öö veeta autodes.

«Käesolevaks hetkeks on Oderi sillal alanud rahutused. Puhkesid tülid, mis kasvasid üle lööminguks. Eesti, Läti, Leedu ja teiste maade elanikud nõuavad Poolast läbisõidu võimalust ja blokeerisid tee. See omakorda ajas raevu koju naasevad poolakad. Ka neile on tee kinni pandud. Algasid kaklused, rüselused,» rääkis lugeja. Tema sõnul on kõige konfliktsemad just poolakad.