Tallink pakub Euroopasse lõksu jäänud eestlastele võimalusi koju naasmiseks läbi Rootsi

Tallink võimaldab erakorraliselt alates tänasest ajutiselt autoga reisijatel reisida ka grupi Paldiski-Kapellskäri vahel opereerival laeval Regal Star. Broneerimiseks palutakse helistada numbril +372 612 8686 või kirjutada aadressil booking.cargo@tallink.ee; (Tallink Cargo kõnekeskus on avatud E–R 8.00–20.00; L–P 10.00–18.00)

Tallink Grupp tuletab meelde, et alates 17. märtsist 2020 kehtivad Eestisse sisenemisel ranged piirangud, mille kohta saab informatsiooni välisministeeriumi kodulehelt https://vm.ee/et. Laevafirma palub enne piletite broneerimist veenduda, et reisijatel on Eestisse sisenemise õigus 17. märtsi 2020 seisuga.