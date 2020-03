President andis nõusoleku Kaitseliidu kaasamiseks piirikontrolli taastamisel

«On selge, et praegune eriolukord ning liikumispiirangute kehtestamine nii välispiiril kui ka saartel on märkimisväärselt suurendanud PPA töökoormust. Selles olukorras tuleb riigi ressursse kasutada paindlikult ning kaitseliitlaste kaasamine on asi, mis on ka õppustel läbi harjutatud ning mida on varasematel aastatel erandjuhtudel kasutatud. Siiski pean oluliseks, et kaitseliitlaste kaasamisel oleks endiselt selge, et juhtroll operatsiooni juhtimisel ning põhimõtteliste otsuste tegemisel jääb PPA-le,» märkis riigipea.