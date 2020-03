Riik saadab Euroopast koju suunduvatele eestlastele appi Tallinki laeva

«Oleme terve eilse öö töötanud selle nimel, et saada eestlased Saksa-Poola piirilt koju. Olukord on selline, et maismaa kaudu ei ole see võimalik. Ma olen tänulik Tallinkile väga operatiivse koostöö eest Eesti inimeste aitamisel,» ütles välisminister Urmas Reinsalu.