ETV2 kannab riiklikus eriolukorras üle pühapäevaseid jumalateenistusi

«Pooletunnise jumalateenistuse eesmärk on anda usklikele inimestele hingekosutust ajal, mil jumalateenistused viiruse leviku tõkestamise nimel ära jäävad. Mõistan loomulikult eriolukorrast tulenevaid ebamugavusi, kuid rõhutan, et see on meie endi ja meie lähedaste tervise huvides,» ütles rahvastikuminister pressiteates.