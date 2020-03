Inimestele müüakse enesetestimiseks võltsitud koroonaviiruse teste

Müüdavatel testidel on lisatud võltsitud CE-sertifikaat, mis reaalsuses peaks näitama Euroopa Liidu nõuetele vastamist. Antud juhul toodetavad enesetestimise testid nendele ei vasta.

Enesetestimise meditsiiniseade on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes inimestele, kes ei oma meditsiinilist väljaõpet.

Tootja: Guangzhou Medsinglong Medical Euipment Co., Ltd, Hiina

Päris mitmed müügiportaalid esitavad meditsiiniseadme tõendina rahvusvahelise EC-sertifikaadi, ent esitatud dokumendid on võltsitud. See tähendab, et ka test ise loetakse võltsituks. Selliste testide tulemusi ei saa usaldada.