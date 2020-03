Reinsalu: koostöö Poolaga on olnud keeruline

«Me töötasime terve pühapäeva, et saavutada humanitaarkonvoi moodustamise võimalus. Pühapäeva öösel Poola riik saatis ametliku selgituse, et esmaspäeval on võimalik see konvoi moodustada ning palus kõigil kolmel (Balti) riigil esitada oma kodanike nimekiri. Ja seetõttu me tegime avaliku üleskutse, et meie kodanikud, kes on piiril, annaksid teada, et saaksime Poola võimudele need nimekirjad esitada. Kahjuks esmaspäeval Poola võttis oma lubaduse tagasi. Poola tegi viite – ja küllap see põhjus oligi – oma rahva tervise huvidele ja tühistas eraautode läbisõidu võimaluse,» rääkis Reinsalu «Esimeses stuudios».