Välisministrite videokonverents: Reinsalu tänas Saksamaad abi eest

Saksamaa välisminister Heiko Maas kinnitas kohtumisel, et ka piirikontrolli tingimustes võimaldavad nad riigist läbiliikumist nii kaupade veol kui Balti riikide inimeste tagasipöördumisel koju või oma püsielupaika. Saksamaalt läbisõitvad inimesed peavad piiril andma täpse info oma edasise liikumise kohta. Eesti välisminister tänas Saksamaad abi eest Saksa-Poola piiril tekkinud keerulise olukorra lahenduste otsimisel ning võimaluse eest, et Eesti kodanikud saavad Saksamaad läbides naasta koju.

Nelja riigi välisministrid olid üksmeelsed, et Euroopa Liidu riikidel on vaja tagada humanitaarkoridorid koju naasvate inimeste liikumiseks ning tagada piiridel rahvusvaheline kaubavahetus. «Liikmesriigid peavad kriisimeetmeid koordineerima, et aidata oma kodanikke nii Euroopa Liidus kui väljaspool selle piire,» ütles välisminister Urmas Reinsalu.