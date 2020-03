Video pardalt: 2500 inimest mahutav kruiisilaev seilab eestlasi evakueerima 65 reisijaga

Kuigi valitsus on kehtestanud kruiisilaevadele reisikeelu, startis eile õhtul Riia sadamast 2500 reisijat mahutav Romantika. See on välisministeeriumi poolt broneeritud Tallinki kruiisilaev, mis seilab üpris tühjalt Saksmaale Sassnitzi, et aidata Kesk-Euroopasse lõksu jäänud inimesed koju.

Peaasjalikult saadeti parvlaev järgi eestlastele, kelle jaoks maismaad pidi kodumaale jõudmine on muutunud võimatuks – koroonaviiruse tõttu piirid sulgenud Poola ei lase neid üle piiri. Nende seas on matkajaid, rekkajuhte ja teisi sõidukiga inimesi, kes mitu päeva on üritanud piiri ületada. Euroopasse lõksu jäänud inimesed saavad Poolast mööda viiva laeva pardale Saksamaa väikelinnast Sassnitz.

Kruiisilaeva Romantika kapten Peeter Allast ärkas teadmisega, et parvlaev Romantika seisab kolmapäeval kurvalt sadamas. Ootamatult sai ta aga telefonikõne: tema meeskonnal tuleb minna lõksu jäänud eestlasi koju tooma. «See on vastutusrikas ülesanne,» ütles ta eile õhtul, mõnikümmend minutit enne väljumist.

17.03.2020. Riia, Läti. Parvlaev Romantika väljasõit Riia sadamast Saksamaale Sassnitz sadamasse.

Riia sadamast veidi enne kella üheksat Saksamaa poole startinud alusel oli kokku 65 reisijat. Nad ei tulnud Romantika peale pidutsema. Nemad üritavad jõuda sinna, kust praegu suur hulk eestlasi koju üritab pääseda - Saksamaale.

Umbes kolmandik neist on Eestist, Lätist või Leedust kodumaale reisivad sakslased, teised Euroopasse kaupa vedavad veokijuhid ja kolmandate reisipõhjused on hoopis iselaadi. Näiteks prantslane Mario üritas pääseda Venemaale, et pruudiga abielluda, kuid nüüd tuleb tal ette võtta 23 tunnine reis Saksamaale. Miks Mariol koroonaviiruse tõttu pulmad pidamata jäid, vaata artikli päises olevast videost.

Ministeerium ja Tallink töötavad ka selle nimel, et Romantika jääks kaupa vedama Ventspilsi-Sassnitzi-Ventspilsi liinil ka evakuatsioonireisi järel.

Eesti rekkajuht Guido reisib laevaga Sassnitzi, kuna tööülesanne on viia kaup Hollandisse. Leedu-Poola piiril valitseb tema sõnul paras kaos ja seetõttu tegi tema ülemus täna plaanid ümber ja saatis ta Riiast väljuva Romantika peale. „Purke vean, Saksamaalt sõidan Hollandisse. Kuidas tagasi saan, ei tea,“ ütles ta.

Parvlaev Romantika väljasõit Riia sadamast Saksamaale Sassnitz sadamasse. Veokijuhid vasakult Agu ja Guido.

Teine Eesti raskeveokijuht Ago plaanib pärast tööülesande täitmist tagasi kodumaale jõuda Soome kaudu. „Saksa-Soome laeva peale ja sealt Eestisse,“ ütles ta. Kruiisilaeval on vaikne, ringi liiguvad üksikud rekkajuhid ja kaitsemaske kandev teenindav laevameeskond.

17.03.2020. Riia, Läti. Parvlaev Romantika väljasõit Riia sadamast Saksamaale Sassnitz sadamasse.