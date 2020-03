Otse Postimehest ⟩ Mart Helme toetab kõikidele koroonatestide võimaldamist

Kaubaveod ei lakka

Esimese teemana oli meil [kriisikomisjonis - toim.] laual ülevaade toiduvarudest ja Eesti tootmisvõimekusest, varustuskindlusest ja ma kinnitan, et meil on olemas varud pikaks ajaks. Meie tootmisvõimsus on nii hea, et sõltuvalt sellest, kuidas säilivad eksporditingimused, siis näiteks kalatoodete osas on meie oma ületootmine 500-protsenti. Samas on muidugi valdkondi nagu näiteks köögivili, kus meil isevarustatuse võimekus on 45-protsenti. Üldiselt liha- ja piimatoodete osas on varud olemas. Isegi kui meil välismaalt tarned lakkavad, siis võibolla meil kaovad poelettidelt apelsinid ja banaanid, aga nälga keegi ei jää.

Täna ei ole ka ohtu, et välismaalt tulev kaup jääks piirile kinni. Meil on juba Tallinkiga põhimõtteliselt kokkulepped olemas. Päevakorras on küsimus, et käivitada pidevalt toimiv liin (15 reisi kuus), et tuua ära Saksamaalt Eesti kodanikke ja kaubasaadetisi. Ma arvan, et see on toimiv number, sest meil säilivad ka kaubaveod Soome ja Rootsiga. Hetkel ma ei näe kaubavedude lakkamist.

Riik kompenseerib koondatud inimestele 70 protsenti töötasust

Arutasime väga pikalt ka olukorda majanduses. Suures osas keskendusime firmade elus hoidmisele ja vallandatud töötajatele kompensatsiooni maksmisele. Põhimõtteline poliitiline kokkulepe on saavutatud, et koondatud inimesed saavad järgneva kahe, võibolla ka kolme, kuu vältel 70 protsenti oma senisest töötasust. Siinkohal tuleb silmas pidada, et riigi võimekusel on piirid. Me ei tea, kui kaua kriis kestab.

Tänaseks on kaotanud Eestis töö paar tuhat inimest. Meil on täpselt teada, kui palju meil on Töötukassa reservis raha ja kui palju me oleme võimelised riigieelarvest eraldama kriisi meetmeteks. Meil on juba saavutatud kokkulepe Euroopa Komisjoniga Euroopa rahandusministrite nõukogus ja ka ülemkogus. Eelarve reegleid võib käsitleda tänases olukorras vabamalt. Riigiabi senised tingimused võib ümber vaadata, näiteks paljudes sektorites ei tohtinud riik seni abi anda, aga nüüd tohib.

Otsused on ja otsused tulevad, aga meil on vaja teha finants-, tööturu- ja juriidilised analüüsid. Meil on vaja teha vettpidavad analüüsid ja siis langetama otsused. See võtab aega.

Mart Helme FOTO: Tairo Lutter

Poolakatel käis olukord administratiivselt üle jõu

Meil ei maksa Poolat ülemäära hukka mõista [eestlaste piirile lõksu jäämise pärast - toim.]. Võrreldes Eestiga on Poola suhteliselt suur riik. Poola sattus olukorda, kus neil käis administratiivselt asi üle jõu, selgelt oli näha, et erinevad ametkonnad ei suutnud omavahel teha piisavalt koostööd. Ma ei tahaks poolakate peale näpuga näidata. Olen üpris veendunud, et Poola on usaldusväärne partner ja Poolaga saab koostööd teha.

Baltimaades on sujunud koostöö oluliselt paremini. Üks faktor on see, et nii Eesti-Läti kui ka Eesti-Soome vahel on kõikides ametkondades väga tihedalt isiklikke suhted. Näiteks minul ei ole mingi küsimus võtta telefon ja helistada mõnele Soome ministrile, siseministrist rääkimata. Meil on naabritega koostöös lihtsalt hoopis teistsugune formaat, millesse Poola ei mahu.