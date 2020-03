Tallinna linnavolikogu peab istungi vähendatud koosseisuga

Terik ütles, et volikogu istungeid digitaalselt pidada ei saa, kuna kehtivad seadused seda ei võimalda. «Mõistan olukorra tõsidust ja soovin säästa kõiki inimesi, kes istungi toimumisega seotud oleksid. Samas ei saa avalik sektor lakata töötamast, teiste hulgas Tallinna linnavolikogu, mis on pealinna kõrgeim poliitiline organ. Paljude otsuste langetamine on linnavolikogu ainupädevuses ja seda püüame me üheskoos teha ka keerulistel aegadel,» lausus Terik.