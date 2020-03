Vastab kliiniline psühholoog: Koroonapandeemia vs muretsemise ja ärevuse epideemia

Muretsemine tuleb peas rahule jätta ja see on õpitav. Ausõna! Veelgi enam, enamike oma pähe tulevatest mõtetest me jätamegi kohe rahule, kõiki ei hakata ketrama. Igaühel oma kindlad korduvad muretsemise teemad. Viimasel ajal on need meil ühised. Kuna muretsemine ise ei hoia ära ühtki ebameeldivat olukorda ega tee meeldivamaid tõenäolisemaks, siis ta on nagu “pesupesemine ilma vee ja seebita”. Selline müra teeb raskeks igapäevaste tegevuste sooritamise ja alandab üldist meeleolu, motivatsiooni.

Korduvad muremõtteid tuleks märgata, proovida neid ajas edasi lükata. Vahet ju pole, kas muretsen kohe või poole tunni, tunni vms aja pärast. Kui lükkan muretsemise ajas edasi, siis saan kohe parema keskendumise ja enesetunde. Planeeritud muretsemise ajal tasub vaadata, kas muretsen praktiliste või hüpoteetiliste teemade pärast. Praktiliste teemade osas saab planeerida tegevusi ja tegutseda (ka siin kuluvad käitumisi kirjeldavad juhtnöörid ära), hüpoteetilisi saab siis niisama peas planeeritult kerida. Ikka selleks, et muul ajal oleks tähelepanu endalt ära ja seal, kus ta peakski olema: käimasoleva ülesande juures. Kuigi see võib kohati tunduda ilmvõimatu, siis tegelikult on meie tähelepanu ja mõtisklemine ikka eraldiseisvad kognitiivsed funktsioonid. Tähelepanu pole mõtete küljes kinni. Mitte muremõtted ei hakka peas ketrama, vaid ikka meie ise otsustame neid mitte rahule jätta. Hetkel ei ole võimalik see, et koroonaviiruse jms seotud mõtteid pähe ei tule, küll aga on võimalik need ära tunda, rahule jätta, planeeritult ette võtta ning tegutseda edasi käimasoleva tegevusega. Nii saavad keskendumine ja enesetunne paremad.

Kuidas tulla toime muretsemisest tuleneva ärevusega?

Muretsedes peab tekkima ärevus ja see on vastik kehaline tunne.

Muretsedes on ärevuse tekkimine täiesti tavaline asi. Ärevus on ebameeldiv, rohkete kehaliste sümptomitega tunne. Ärev (hirm on siinkohal tema sünonüümiks) olles võib pea ringi käia, suu kuivab, hingamine kiireneb, süda klopib, esineb higistamist ja värinaid, pinget ning vahel ka valu, ebareaalsust. Mida kõrgem on ärevus, seda enam on need sümptomid väljendunud.

Mida enam on sümptomid väljendunud, seda enam inimesed ärevust ka väärtõlgendavad. Paljud usuvad irratsionaalselt, et ärevus ei lähegi üle, seda ei kannatata välja, see toob kaasa minestuse, infarkti, surma… Kui ärevust tajutakse ohtlikuna, siis ei jäeta seda mitte rahule, vaid hakatakse ära ajama. Kahjuks toimetab psüühika nii, et ärevust ära ajades saame teda pikemas perspektiivis hoopis juurde. Osad inimesed tarvitavad alkoholi, rahusteid, otsivad rahustust lähedastelt, väldivad ülemääraselt olukordi jms selleks, et ärevus langeks kiiremini või teda ei tekikski. Nii on loodud soodsad tingimused ärevuse süvenemiseks.