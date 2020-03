Lähisuhtevallaga seotud väljakutsete arv pole viimasel ajal kasvanud

Politsei- ja piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse juhtivkorrakaitseametnik Kati Arumäe ütles BNS-ile, et politsei reageerib lähisuhtevägivalla juhtumitele praegu kehtestatud eriolukorras samamoodi nagu varemgi. Kui saame teate, et kellegi elu või tervis võib olla ohus, siis igal juhul politseipatrull sellele reageerib.

«Välisriikide kogemus näitab, et isolatsioonis viibides vägivallajuhtumid lähedaste vahel sagenevad. Eestis ei ole viimastel nädalatel politsei tavapärasest rohkem lähisuhtevägivalla väljakutseid saanud, kuid praeguse olukorra mõjud võivad ilmneda hiljem. Politsei on valmis reageerima ka siis, kui juhtumite arv kasvab,» ütles Arumäe.

Arumäe rõhutas, et kriisiajal on veelgi olulisem üksteise hoidmine, hoolimine ja märkamine, seda seetõttu, et stressiolukorras võib inimese käitumine muutuda. Ta kutsus üles vägivallajuhtumitest viivitamatult hädaabinumbrile teada andma.