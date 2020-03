Piiri valvata soovivaid kaitseliitlasi on rohkem kui tegelikkuses vaja

Kaitseliidu pressiesindaja major Tanel Rütman ütles BNS-ile, et see, kuidas kaitseliitlasi piirikontrolli kaasatakse on kohaliku malevapealiku korraldada ning erinevates malevates on see erinevalt korraldatud. Mõnes malevas käiake piiri kontrollimas üksuste kaupa, mõnes malevas üldnimekirja alusel. Ka vahetuste pikkused on erinevad ning sõltuvad konkreetse valvamiskoha eipäradest.

«Praegu on tahtjaid piirile kindlasti rohkem kui reaalselt vaja ja ka pikemaajaliselt peaks mehitatus olema tagatud. Motivatsioon on kõrge,» ütles major Rütman.

«Ma olen olnud Kaitseliidu liige juba 20 aastat ning osalenud õppustel, et vajadusel kaitsta Eesti riiki. Loomulikult, kui malevast helistati ja küsiti, et kas ma saan tulla appi, olin ma kohe valmis tulema. Helistasin ka oma tööandjale, et tema nõusolekut saada ja ka sealt tuli kiire vastus, et muidugi, mine tee, mis sa tegema pead,» ütles kapral Ain Runin Kaitseliidu Pärnumaa malevast.

«Minu kogemusel on piiriületajad olnud mõistvad ja rahulikud, mõni on pisut närvilisem, aga ei midagi märkimisväärset. Ka huumorimeel pole autojuhtide seast kadunud, näiteks on mulle lehvitatud küüslauguga, märkimaks, et viirused teda ei võta,» lisas kapral Runin, kes valvab piiri Ikla piiripunktis.

Vabatahtlike kaasamine ametiabi andmisele on teenistuskohustuste täitmine vastavalt Kaitseliidu seaduses sätestatule. Kaitseliitlased saavad hüvitist, mille arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud keskmine brutokuupalk. Lisaks tagatakse liikmetele teenistuskohustuse täitmisel toitlustus ja hüvitatakse sõidukulud.

Teenistuskohustuse täitmisele kutsutakse terved, ilma krooniliste haigusteta liikmed. Teenistuskohustuse täitmisele ei kaasata noorliikmeid.

Kaitseliitlane täidab teenistuskohustust välivormis, nad peavad kasutama politsei- ja piirivalveameti või terviseameti poolt väljastatud enesekaitse vahendeid ning järgima hügieeninõudeid.