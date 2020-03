Edaspidi on koroonaproovi eelduseks perearsti saatekiri

Riik hakkab koostöös erasektoriga tegema senisest oluliselt rohkem koroonaviiruse teste, mille eelduseks on perearsti saatekiri, teatas ETV uudisteportaal.

See ei tähenda inimeste laustestimist, vaid tähtsaks lüliks saab perearst, kes otsustab, kas inimene vajab testi või ei.

Synlabi laboris suudetakse ööpäevas analüüsida umbes 500 koroonaviiruse testi. Uueks nädalaks on see arv kahekordistunud ja sealt edasi veelgi suurem, sest neljapäevast algab riigi ja erasektori koostöö laialdasemaks testimiseks.

«Patsient, kes tunneb ennast halvasti või kellel on ägeda respiratoorse viiruse sümptomaatika, võtab ühendust perearstiga ehk siis läbi esmatasandi. Perearst siis otsustab, et kui patsient kuulub riskirühma - riskirühma kuuluvad üle 60-aastased - või kui tal on krooniline haigus lisaks viiruse sümptomaatikale, siis sel juhul teeb perearst tellimuse,» kirjeldas Synlabi Põhja-Euroopa regiooni tegevjuht Rainar Aamisepp edasist korraldust.

Kui perearst on saatekirja väljastanud, võtab Synlab ise inimesega ühendust ja juhendab, mida edasi teha. Proovide võtmiseks luuakse üle Eesti esialgu seitse drive-in testimispunkti, nagu oli mõnda aega Kuressaares.

«Eelkõige on see ordineeritud neile, kellel seda tõesti on vaja. Aga tõesti, perearstikeskusesse ei ole mõtet minna, meie ehk siis Synlabi verevõtukohtadesse ei ole mõtet minna ega ka teistesse tervishoiuasutustesse. Neid võetakse ikka väga suunatud kohtades,» selgitas Aamisepp.

Loodav testimise laiendamine üle Eesti ei tähenda siiski laustestimist, vaid perearst on see, kes otsustab testi vajaduse.

«Me peame aru saama, et see testimisvõimekus ja testimisdiagnostika kättesaadavus Euroopa turul on tegelikult piiratud. Paljud riigid tahavad laiendada testimisvõimekust ja samaaegselt on ka mingite kaupade ja tootmiste piirangud,» selgitas terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.