Pereterapeut Aet Lass: kõik on kinni ülereageerimises

Praegu on paljud pered olukorras, kus lapsevanemad hoolitsevad kodus tööd tehes ka kodusele režiimile jäänud lasteaia- või koolilaste eest. Piltlikult öeldes töötab lapsevanem kolmel kohal: ta on lapsevanem, koduhoidja-kokk ning selle kõige kõrvalt tuleb teha ka põhitööd, mis toob leiva lauale. Kes saab sellest rööprähklemisest enim kahju?

Lapsed, kes ei saa vanematelt piisavalt tähelepanu. Lapsed vajavad vanema kvaliteetaega, lühikest ja kohest tähelepanu. Kui tähelepanu kohe ei saa, järgneb halb käitumine või mittekuuletumine.

Aet Lass FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Näiteks siis, kui lapsevanem teeb kodukontoris tööd ja laps tunneb, et vanem on küll füüsiliselt kodus, aga ei pööra talle piisavalt tähelepanu?

Et seda ei juhtuks, ongi vaja olenevalt vanusest läheneda lapse vajaduste aspektist. Eelkooliealine, kuni kolmene, peab saama tähelepanu kohe. Kooliealistega on kerge: päevaplaan, kava – ajaliselt – ja selle täitmine.

Nagu koolis on oma reeglid, on igas kodus omad, mis lapsevanem lapsega kokku lepib. Kokkuleppeid saab sõlmida alates kolmandast eluaastast. Räägime läbi põhimõtted, kuulame last. Kokkulepetest kinnipidamisega peaksid vanemad olema korrektsed ja andma eeskuju.

Kuidas lapsega kokkulepet sõlmida, olgu ta näiteks kolme- või kuueaastane?

Silmast silma vaadates. Lapsed on andekad, targad ja nemad ju kuulavad meid. Kokkuleppeid saab sõlmida, kui vanem on rahulik. Ja neid kokkuleppeid tasub silmanurgast jälgida: kui lapsel on vaja potile minna, et ta tõepoolest sinna ka jõuaks.

Kuidas öelda lapsele, et vanem peab nüüd pool tundi arvuti taga olema, tal on väga tähtis koosolek?

Kui vanematel õnnestub saavutada, et lapsed on rahulikud ja juba eelnevalt mängu olukorda toimetatud, igasuguste mängudega mängumaailma, siis need asjad õnnestuvad. Kui kokkuleppeid varem sõlmitud ei ole, siis päevapealt reegleid kehtestada muidugi saab, aga see on keeruline.

Iga vanem armastab oma lapsi omal moel ja tingimusteta. Vanem saab vastutuse võtta. Kui vanem vastutust ei võta, järgneb käitumine – lapse jonn. See on ju tagajärg, millegi tulemus, millega ta tahab saavutada tähelepanu, mida vajab, aga ei ole saanud.

Väikelapsel on omad vajadused, emotsionaalsed vajadused, mis on esikohal, ja loomulikult on vanemal vaja teha oma tööd. Need asjad tuleb näiteks kellaajaga paika panna: pooltunnid, täistunnid, et lapsel oleks arusaadav, et tal on mänguaeg ja vanemal on tööaeg. Kahtlemata on see keeruline, kuid keerukas olukord on selleks, et leida arukaid lahendusi.

Milline on lapsevanema vastutus selles olukorras?